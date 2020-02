Il piano per il sud del governo e la liquidazione di Air Italy

Matteo Renzi vuole i cantieri? Giuseppe Conte gli risponde indirettamente citando non solo i singoli cantieri ma addirittura un metafisico cantiere dell’Italia di domani, con vocazione al rilancio del Sud (per non farsi mancare niente).  Oltre alla passione infrastrutturale (evviva) c’è chiarament continua a leggere su “IL FOGLIO” >>