Riduzione acqua nelle Contrade nord Crotone: gli abitanti scrivono al Prefetto

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Teresa Leone Contrade nord Crotone

La Redazione

Crotone,

venerdì 14 Febbraio 2020.

Gli abitanti delle contrade nord di Crotone, stanchi dei continui diritti negati, chiedono un incontro urgente con il Prefetto, per risolvere il grave problema idrico, dovuto alla riduzione di acqua da parte di sorical nei confronti dell’arsa per morosità .

Copia email inviata alla segreteria del prefetto:

“Illustrissimo signor prefetto, Gli abitanti delle contrade nord di Crotone le chiedono un incontro urgente per discutere dell’indecente e gravosa situazione idrica in cui viviamo,mi trovo a rivolgermi a lei come massima autorità a tutela dei diritti dei cittadini per chiedere un suo intervento urgente e decisivo.La informo che ormai da qualche tempo nella nostra zona periferica,non viene erogata regolarmente l’acqua ed è inutile che le dica quanto questa situazione gravi sulle nostre famiglie.In attesa di un riscontro le porgo distinti saluti.”







