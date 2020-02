Crotone: Sorpreso con dell’eroina, arrestato 44enne

Comunicato dei Carabinieri

Crotone,

sabato 15 Febbraio 2020.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Crotone hanno arrestato un 44enne del luogo, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il personale operante, al termine di un apposito servizio finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, all’esito della perquisizione personale e domiciliare, ha rinvenuto nella disponibilità dell’uomo 21 grammi di eroina e materiale per la pesatura ed il confezionamento, tutto posto in sequestro. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dal P.M. di turno della Procura di Crotone







