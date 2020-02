Il forte vento scoperchia tetto casa a San Mauro Marchesato, intervento dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza

Intervento dei Vigili del Fuoco su San Mauro Marchesato, dopo il vento che ha soffiato durante la notte

San Mauro Marchesato,

sabato 15 Febbraio 2020.

Intervento su San Mauro Marchesato, dopo il vento che ha soffiato durante la notte, parte del tetto di un’abitazione si è scoperchiato restando in precario stato di stabilitĂ , una squadra dei vigili del fuoco del comando di Crotone con autoscala ed una squadra del distaccamento di Petilia Policastro sono intervenute per l’eliminazione del pericolo imminente e la messa in sicurezza.

L’intervento fatto dall’alto con l’autoscala ha reso possibile il taglio ed il trasporto a terra della parte pericolante del pannello coibentato.

Sul posto anche i Carabinieri.







