Lo sbarco di Salvini a Roma, visto dal quartiere della nuova sede leghista

Roma. Non è il marziano a Roma, è (soltanto) Matteo Salvini, leader della Lega ed ex ministro dell’Interno. E però Salvini un piccolo sbarco sta per farlo: convention della Lega all’Eur il 16 febbraio, con contestuale protesta delle Sardine ma anche con contestuale annuncio dell’apertura di una nuov continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

domenica 16 Febbraio 2020.

Roma. Non è il marziano a Roma, è (soltanto) Matteo Salvini, leader della Lega ed ex ministro dell’Interno. E però Salvini un piccolo sbarco sta per farlo: convention della Lega all’Eur il 16 febbraio, con contestuale protesta delle Sardine ma anche con contestuale annuncio dell’apertura di una nuov

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>







© RIPRODUZIONE RISERVATA