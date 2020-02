Mesoraca: Tentano di sfuggire ai Carabinieri, arrestati

Due uomini di Mesoraca sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro per resistenza a P.U. I due, a bordo di un’autovettura, non si fermavano all’alt imposto dai militari, così facendo scaturire un inseguimento per le vie cittadine, mettendo in serio pericolo l’incolumità pubblica. Bloccati, nel tentativo di […]

Comunicato dei Carabinieri

Mesoraca,

domenica 16 Febbraio 2020.

Due uomini di Mesoraca sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro per resistenza a P.U. I due, a bordo di un’autovettura, non si fermavano all’alt imposto dai militari, così facendo scaturire un inseguimento per le vie cittadine, mettendo in serio pericolo l’incolumità pubblica. Bloccati, nel tentativo di sottrarsi all’identificazione, proferivano frasi minacciose all’indirizzo dei Militari e opponevano ulteriore resistenza.







© RIPRODUZIONE RISERVATA