PoeCity, la poesia urbana di strada invade le vie del centro

Versi declamati nel mezzo del corso cittadino, tra la meraviglia dei passanti

La Redazione

Crotone,

domenica 16 Febbraio 2020.

Poesie che spuntano inaspettate sulle scale del centro, o che vengono regalate tra i negozi e sul corso da un mimo, nel giorno di San Valentino. Tutto questo è stato PoeCity. Dal 10 al 15 febbraio, si è tenuta la quarta edizione della festa della poesia urbana di strada che ha come scopo di risvegliare le coscienze a colpi di versi poetici.

Poecity nasce nel 2016 per volontà dell’associazione MutaMenti. Ha come obiettivo quellodi portare tra la gente la poesia, e la letteratura, come uno strumento capace di trasmettere e diffondere l’amore nella città di Crotone . La poesia come mezzo di risveglio, di riscatto sociale per non accettare in maniera passiva la realtà così com’è.

L’evento di apertura è stato un flash mob, tenutosi l’11 febbraio, che ha chiamato a raccolta poeti ed appassionati di poesia della città , in una staffetta poetica, in un punto dell’isola pedonale, in mezzo ai passanti. Il titolo del flashmob è stato “Un giorno diVerso” e l‘hashtag scelto per la manifestazione è #Toccaate! Il messaggio è stato quello appunto di mettersi in gioco nel nostro territorio per creare qualcosa di diverso, inaspettato e positivo per la città . In tanti hanno aderito, poeti che hanno letto i propri versi, e semplici cittadini che hanno declamato sul corso la loro poesia del cuore. Il tutto tra la curiosità e  lo stupore dei passanti.

Mercoledì 12 febbraio , in punti chiave del centro cittadino, a sorpresa, sono spuntate istallazioni poetiche. Un vero e proprio attacco poetico messo a punto da MutaMenti su alcune scale del centro. Un omaggio ai poeti calabresi Corrado Alvaro, FRANCO Costabile, Katia Colica. Anche qui la meraviglia dei passanti che si sono fermati a leggere, fotografare e ripostare sui social.

L’evento di chiusura si è tenuto, ieri sera, 14 febbraio, giorno di San Valentino, sempre sull’isola pedonale, tra la gente, “La via dell’amore” con poeta a richiesta, flashmob per i passanti con attore/mimo che ha regalato versi d’amore dei poeti crotonesi, Tiziano Boscarato, Iolanda Leotta, Susy Savarese e Maria Teresa Scarriglia e cioccolatini per chiunque li abbia richiesti. L’iniziativa è partita alle 17,30 dallo show-room di Gerardo Sacco, dove chi si è tesserato a MutaMenti ha partecipato all’estrazione di un gioiello messo in palio dal celebre maestro orafo. Poi dalle 18,30 il mimo si è spostato sul corso, nei negozi e tra la gente. Sono state distribuite centinaia di poesie e cioccolatini. La quarta edizione di PoeCity è stata promossa in collaborazione con Confcommercio e con Gerardo Sacco.







© RIPRODUZIONE RISERVATA