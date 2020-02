Santi della porta accanto-Giovani testimoni della fede

Grande successo la Mostra allestita, dal 13 dicembre 2019, all’interno del Museo di Pitagora a Crotone e prorogata fino al 15 febbraio

Crotone,

domenica 16 Febbraio 2020.

Oltre mille visitatori in un mese e mezzo. Tanti i giovani provenienti dal mondo della scuola piuttosto che dalle parrocchie che hanno visitato la mostra itinerante. Un’esposizione di alta qualità che ci ha permesso di accrescere l’offerta culturale/educativa della struttura museale e dell’intera città pitagorica. E’ stata un’occasione di riflessione, in un periodo straordinariamente difficile e confuso nel quale c’è bisogno di punti e luoghi riferimento, in questo caso attraverso l’esempio di giovani testimoni che hanno lasciato un segno e generano bene comune

Ad impreziosire la mostra, giovedì 16 gennaio, è stata la visita di Mons. Angelo Panzetta, che ha riservato apprezzamenti per gli autori dell’allestimento e l’operato soprattutto sociale del consorzio Jobel.

Tale successo è stato reso possibile per la rete che attorno al Museo si è venuta a creare. La mostra ha avuto il sostegno della Diocesi di Crotone e dell’ARCI.







