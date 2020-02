Calcio, Primavera: Lecce vs Crotone 0-1

Vittoria in trasferta per gli squaletti di mister Moschella

Lecce,

lunedì 17 Febbraio 2020.

Vittoria in trasferta per gli squaletti di mister Moschella, che danno continuitĂ alla buona prova contro il Trapani ed espugnano Lecce, consolidando la buona posizione in classifica e portandosi ad un solo punto di distacco proprio dai salentini quarti in classifica.

Match difficile, con un primo tempo molto equilibrato in cui nessuna delle due formazioni riesce ad avere la meglio. Poi nel secondo tempo il Crotone mostra grande solidità e trova, nel giro di tre minuti, prima il vantaggio con Tripoli e poi l’occasione per il raddoppio su calcio di rigore, ma Sava para il tiro dagli undici metri di Sapone e tiene in partita i suoi. Nel finale è invece decisivo D’Alterio che pareggia il conto quando dal dischetto si presenta il giallorosso Maselli: finisce 0-1 e i rossoblù possono festeggiare!

LECCE: Sava, Colella, Radicchio (38’st Massari), Maselli, Monterisi, Cucci, Ortisi (18’st Gallo), Politi (1’st Dubickas), Caon, Abou (30’st Semeraro), Palumbo (30’st Pisanello). A disp.: Caccetta, Pani, Mancarella, Romano. All. Siviglia

CROTONE: D’Alterio, Nicotera (1’st Tripoli), Mariani, Carbone, Panza, Yakubiv, Rodio, Manglaviti, Maesano (15’st Trotta), Sapone, Ranieri. A disp.: Sorrentino, Esposito, Miruku, Lonetto, Bastianelli, Basile, Tricoli. All. Moschella

ARBITRO:Â Garofalo di Torre del Greco

MARCATORI: 21’st Tripoli

AMMONITI:Â Carbone (C), Panza (C), Manglaviti (C), Trotta (C)

NOTE: Due calci di rigori neutralizzati dai portieri, uno per parte. Al 25’st Sava (L) su Sapone (C), al 40’st D’Alterio (C) su Maselli (L)







