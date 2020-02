Francesco Pariano, 18 enne nominato coordinatore cittadino della Lega Giovani Crotone

La nota di Marisa Luana Cavallo, Coordinatrice Provinciale Lega Giovani Crotone

Crotone,

lunedì 17 Febbraio 2020.

L’indicazione di Pariano è arrivata dalla segnalazione della coordinatrice provinciale Marisa Luana Cavallo ed è stata condivisa dal responsabile calabrese delle Lega Carmine Bruno e dal coordinatore provinciale della Lega di Crotone Giancarlo Cerrelli.

La Lega Giovani Provincia di Crotone, che arricchisce i suoi organismi, e mi vede adesso coadiuvata e supportata dal neo coordinatore cittadino Francesco Pariano, intende promuovere concretamente una politica diversa da quella che si è sempre svolta sul nostro territorio, un modo di intendere e fare politica lontano dal clientelismo e dall’affarismo, una politica, che come da due anni ci insegna il nostro coordinatore Giancarlo Cerrelli, abbia come fine naturale il perseguimento del bene comune al servizio della comunità .

Urgente e necessario quindi in tale direzione, riuscire a creare i presupposti per la nascita di una nuova classe dirigente politica, che sappia finalmente ridare la giusta dignità all’identità della nostra provincia.

