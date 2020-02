I tatticismi di Renzi e l’italiano a bordo della Diamond Princess

Dovete parlare di “tensioni nella maggioranza”, non se ne scappa. Il rischio di circolarità (partire da uno spunto, affermare qualcosa, e poi,, dopo alcune variazioni, tornare allo spunto iniziale per negare ciò che si era affermato) è alto, e questo è un fatto che dovete considerare, se non altro p continua a leggere su “IL […]

La Redazione 24

,

lunedì 17 Febbraio 2020.

Dovete parlare di “tensioni nella maggioranza”, non se ne scappa. Il rischio di circolarità (partire da uno spunto, affermare qualcosa, e poi,, dopo alcune variazioni, tornare allo spunto iniziale per negare ciò che si era affermato) è alto, e questo è un fatto che dovete considerare, se non altro p

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>







© RIPRODUZIONE RISERVATA