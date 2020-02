Il problema non è il brigatista, ma Giletti

Invita in studio un ex brigatista, Raimondo Etro, uno di quelli che organizzarono il rapimento di Aldo Moro, e poiché quello ovviamente si comporta esattamente da ex brigatista allora lo caccia dallo studio tra gli applausi. Quando pensi che quella rumorosa festa di flatulenze pubbliche impropriamen continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

lunedì 17 Febbraio 2020.

continua a leggere su "IL FOGLIO" >>







