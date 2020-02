Chi tocca l’Iva muore

Il coronavirus non c'entra nulla. Un semplice aumento dell'Iva dall'8 al 10 per cento è bastato per far precipitare l'economia giapponese nella peggiore contrazione del pil da cinque anni a questa parte nel quarto trimestre 2019: un calo del meno 6,3 per cento annualizzato. Sempre su base annualizza

La Redazione 24

,

martedì 18 Febbraio 2020.

