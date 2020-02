Cinesi isolati, possibili wild card. E lâ€™antidoping non puÃ² lavorare…

Cinesi isolati, possibili wild card. E l’antidoping non può lavorare…

Cinesi isolati, possibili wild card. E l’antidoping non può lavorare… Gli effetti del coronavirus nello sport: gli atleti di judo non hanno raggiunto Parigi per il Grande Slam. E il problema riguarda pure gli arbitri continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>> Valerio Piccioni

martedì 18 Febbraio 2020.

Gli effetti del coronavirus nello sport: gli atleti di judo non hanno raggiunto Parigi per il Grande Slam. E il problema riguarda pure gli arbitri



Valerio Piccioni









