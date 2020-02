La Cina rinuncia alla Davis per il coronavirus: cancellazioni e rinvii, lo sport in tilt

La Cina rinuncia alla Davis per il coronavirus: cancellazioni e rinvii, lo sport in tilt L’annuncio della federazione internazionale: automatica la retrocessione nel World Group II. Niente consiglio Fifa in Paraguay, confermato il gran premio di F1 in Vietnam: ecco tutti gli eventi saltati, spostati o rimandati continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>> […]

La Redazione24

,

martedì 18 Febbraio 2020.

Giuseppe Nigro









