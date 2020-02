Bernardeschi Ã¨ tornato: pronto per Spal-Juve. E a Carrara salva il Carnevale…

Bernardeschi è tornato: pronto per Spal-Juve. E a Carrara salva il Carnevale…

Bernardeschi è tornato: pronto per Spal-Juve. E a Carrara salva il Carnevale… Per Federico primo allenamento con la squadra: a Ferrara ci sarà, almeno in panchina. Intanto, assieme alla famiglia, contribuisce a finanziare la festa (a rischio) della sua città continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 19 Febbraio 2020.

Bernardeschi è tornato: pronto per Spal-Juve. E a Carrara salva il Carnevale…

Per Federico primo allenamento con la squadra: a Ferrara ci sarà, almeno in panchina. Intanto, assieme alla famiglia, contribuisce a finanziare la festa (a rischio) della sua città



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>







© RIPRODUZIONE RISERVATA