Erling il perfezionista: “Non dovevamo subire gol. 10 reti in Champions? Mai abbastanza”

Erling il perfezionista: “Non dovevamo subire gol. 10 reti in Champions? Mai abbastanza” Haaland gioisce però per la conclusione del 2-1: “Una rete bellissima, viviamo per questo. Quando ho segnato non ho pensato a nulla e mi sono goduto il momento” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 19 Febbraio 2020.

Erling il perfezionista: “Non dovevamo subire gol. 10 reti in Champions? Mai abbastanza”

Haaland gioisce però per la conclusione del 2-1: “Una rete bellissima, viviamo per questo. Quando ho segnato non ho pensato a nulla e mi sono goduto il momento”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>







© RIPRODUZIONE RISERVATA