Il tempo giusto è una strada in salita

Arrampicarsi su di una montagna in bicicletta non è solo una questione di gambe. È tutto un gioco di denti stretti, volontà di soffrire, propensione a non mollare. Soprattutto capacità di immaginarsi un mondo migliore. O forse di comprendere che non c’è nulla di meglio di quello che stai facendo. “P continua a leggere su […]

La Redazione 24

,

mercoledì 19 Febbraio 2020.

Arrampicarsi su di una montagna in bicicletta non è solo una questione di gambe. È tutto un gioco di denti stretti, volontà di soffrire, propensione a non mollare. Soprattutto capacità di immaginarsi un mondo migliore. O forse di comprendere che non c’è nulla di meglio di quello che stai facendo. “P

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>







© RIPRODUZIONE RISERVATA