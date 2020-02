Nuovacrotone: elogi e ringraziamenti a Pino Greco per il suoimpegno su bonifica

Premessa: i Crotonesi debbono tantissimo al proprio concittadino Pino Greco, nella qualità di già Capo Struttura all’Assessorato all’Ambiente, per la difesa dell’ambiente al riguardo dei materiali da impiegare nell’esecuzione dei lavori sull’area da bonificare.

Giorni addietro, Sindial avrebbe appaltato un tratto di Scogliera

da porre su tratto di litorale da bonificare,quello che fa notizia non

sarebbe l’appalto in se stesso, ma è la tipologia di massi(materiali),da

utilizzare per realizzare la citata scogliera.

In passato, quasi ogni tipologia d’intervento a mare è stata

realizzata con blocchi in Calcestruzzo,tali interventi se realizzati

con blocchi in c.l.s., formano scogliera cosiddetta emergente, cioè,

(spunta al di sopra del pelo acqua marina),oltre a subire la cosiddetta

Carbonatazione(trasformazione cromatica)da un colore originario

grigio-bianco,in un colore nerastro, creando così, tutta la bruttura di

questo mondo,lungo i siti dove vengono posti in opera tali blocchi in

c.l.s.;altro fattore di negatività nell’usare blocchi Cementizi come

scogliera a mare, è quello che tale blocco, composto con pasta di

cemento ed aggregati(inerti),con il tempo,subisce sgretolamenti sia per

situazioni endogeni che esogeni( l’aggressione delle forze cinetiche

delle onde sul masso),tutte e due questi fattori,carbonatazione e

sgretolamento del blocco, costituiscono inquinamento per le acque

marine,mentre lo sgretolamento del blocco in c.l.s.,procura oltre

all’inquinamento, la riduzione della massa( volume) dello stesso

blocco,riducendo cosi, la capacità statica rispetto alle forze delle

onde marine, addirittura, dopo decenni quel blocco posto a scogliera o

frangiflutto, avrebbe dimensioni ridotte anche del 50% rispetto alla

fase originaria,con tale riduzione di volume e o di massa,il blocco non

avrebbe più le caratteristiche statiche e volumetriche per lo scopo

originario.

Diversamente,nella condizione dell’appalto sopra citato,si fa

obbligo ad utilizzare, massi(Geomateriale) compatibili con l’arenile, i

quali, massi previsti a formazione della scogliera in appalto sopra

citato,sono di composizione di monomateriale cementandosi in forma

naturale tra le particelle nei millenni,quindi,se pur qualche granello

si staccasse dal blocco,non avrebbe impatto di negatività , non essendoci

componente inquinanti intrinsechi.

L’utilizzo di questo tipo di massi Naturali(Geomateriale) a

formazione della scogliera su un tratto di litorale da bonificare,è il

frutto dell’impegno quotidiano attivato dal Capostruttura Pino Greco con

l’ISPRA e i responsabili di Sindial. Altro fattore importante

sara:considerato che, i geomateriali quali massi naturali da utilizzare a

formazione della citata scogliera,verranno presi da affioranti dei vari

altipiani circostante il territorio Crotonese,dopo l’asportazione dei

massi citati,lo stesso sito pulito in crosta dai massi, potrà essere

utilizzato a seminativo,ampliando così, il terreno agrario a compenso

del consumo di suolo agricolo che si perde giornalmente per attivitÃ

edificatori vari,così come statistiche e dati ufficiali pubblicano

giornalmente.

A conclusione di quanto sopra,sotto l’aspetto Ambientale, elogi e ringraziamenti debbono i crotonesi al già Capostruttura dell’assessorato Regionale all’Ambiente quale nostro compaesano Pino Greco e suo collaboratore arch.Danile Arcuri, per l’impegno profuso e per l’imposizione a far utilizzare materiali Compatibili sui lavori da svolgersi per la bonifica delle aree industriali dismessi.







