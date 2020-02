Crotone: Pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione di candidature per la nomina di presidente di Akrea spa

Pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito del Comune di Crotone

Crotone,

mercoledì 19 Febbraio 2020.

E’

stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito del Comune di

Crotone l’avviso pubblico per la presentazione di candidature per la

nomina di componente del Consiglio di Amministrazione in qualità di

presidente della società A.KR.E.A. S.p.A.

Gli

interessati alla nomina, in possesso dei requisiti previsti

dall’avviso, potranno inoltrare domanda al Comune di Crotone con

apposita manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 13.00

del 25 febbraio 2020







