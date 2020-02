Wanda, auguri speciali a Icardi. E sul futuro: “Inter, Psg o Juve? ChissĂ …”

Wanda, auguri speciali a Icardi. E sul futuro: “Inter, Psg o Juve? Chissà…” La moglie e agente dell’attaccante: “Non so se l’anno prossimo abiteremo a Milano o a Parigi, col calcio non si sa mai. Lui sceglierà e noi lo seguiremo. In bianconero? Chissà” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

mercoledì 19 Febbraio 2020.

Wanda, auguri speciali a Icardi. E sul futuro: “Inter, Psg o Juve? Chissà…”

