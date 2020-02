A Crotone i Diapiri Salini di Zinga

Dopo il successo ottenuto a Casabona, l’argomento dei Diapiri Salini sarà trattato anche a Crotone

La Redazione

Crotone,

giovedì 20 Febbraio 2020.

Il prossimo 5 marzo, infatti, alle ore 17.00, presso il Museo e Giardini di Pitagora si svolgerà il convegno dal titolo “I Diapiri Salini di Zinga”. Anche in questa occasione sarà presente il prof. Rocco Dominici, geologo e ricercatore DiBEST dell’Università della Calabria e autore di numerosi studi sull’argomento, la Dr.essa Mara Cipriani, Phd DiBEST e autrice di recenti scoperte, lo storico Giuseppe Tallarico e la vice presidente nazionale di Italia Nostra, Teresa Liguori. Modera il seminario, Mario Cimieri, dottore in Scienze Geologiche. L’appuntamento di Crotone è patrocinato dal Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra, dell’Unical, dal corso di laurea in Scienze Geologiche, dall’Ordine dei Geologi della Calabria, che per l’occasione ha introdotto l’acquisizione di 2 crediti di aggiornamento professionale continuo (APC), Italia Nostra con le sez. di Casabona e Valle del Neto e di Crotone, dal Comune di Casabona, dall’associazione Sigea e dal CSV Aurora di Crotone con la partecipazione del consorzio Jobel e Museo e Giardini Pitagora.







