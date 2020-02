Al Comune di CirÃ², lunedÃ¬ primo incontro con i beneficiari del Reddito Cittadinanza

Al Comune di Cirò, lunedì primo incontro con i beneficiari del Reddito Cittadinanza

E’ quanto comunica il Sindaco Francesco Paeltta

LaRedazione

Cirò,

giovedì 20 Febbraio 2020.

L’Amministrazione comunale informa tutti i cittadini residenti, percettori del Reddito Cittadinanza che, a decorerre da giovedì 20 febbraio e fino a giovedì 5 marzo 2020, dovranno recarsi presso gli uffici comunali siti in Cirò, Corso L. Lilio, nelle giornate di lunedi, mercoledì e giovedì, per essere censiti e dare disponibilità ad effettuare lavori di pubblica utilità a favore della comunità .

Si richiama, a favore di tutti gli interessati, sia il decreto Attuativo n. 4/2019 sia l’accordo tra il ministero ed i comuni Dell’08.01.2020, in forza dei quali i destinatari di Reddito di Cittadinanza, devono mettersi a disposizione degli enti nei quali risiedono, per svolgere lavori di pubblica utilità fino ad un massimo di 16 ore settimanali, pena la decadenza dal beneficio e la perdita del sussidio.







© RIPRODUZIONE RISERVATA