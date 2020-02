Crucoli, sarÃ  ripristinato l’autovelox sulla 106

Crucoli, sarà ripristinato l’autovelox sulla 106

Atto di indirizzo deliberato dalla Commissione Straordinaria comunale

Nunzio Esposito

CRUCOLI,

giovedì 20 Febbraio 2020.

La colonnina autovelox a nord di Torretta

La Commissione Straordinaria del Comune di Crucoli (Lombardo, Presidente, Tedesco e Giacobbe, Componenti), con delibera di Giunta nr. 91 del 10 dicembre scorso, nell’ambito del Programma di azione Europeo per la Sicurezza Stradale che prevede, tra l’altro, una serie di misure atte al rafforzamento dei controlli stradali in ambito urbano ed il ricorso a nuove tecnologie per il rafforzamento della sicurezza stradale, ed in considerazione della volontà della stessa Amministrazione comunale di intensificare e migliorare i servizi di sicurezza stradale nel nostro territorio, ha dato un atto di indirizzo agli uffici competenti affinché si attivino per quanto di propria competenza per l’attuazione e il raggiungimento, nel più breve tempo possibile, degli obiettivi sopra citati attraverso l’impiego di apparecchiature elettroniche (autovelox) debitamente omologate e che quindi costituiscono strumento utile ad attenuare la pericolosità dei tratti stradali ricadenti nell’ambito comunale.

La spesa derivante

dall’istallazione dell’autovelox, si legge nella delibera, sarà finanziata da

una quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle medesime attività .

Come si ricorderà , nel tratto di

statale 106 che attraversa l’abitato di Torretta, negli anni scorsi le

precedenti Amministrazioni Comunali avevano utilizzato il servizio di autovelox

sia con attrezzature fisse (lato nord, nei pressi del bivio con la SP1 che

porta a Crucoli), sia con quelle mobili di proprietà dell’ente (Polizia

Municipale) o di aziende esterne appositamente incaricate.







