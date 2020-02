Ennesima lezione di diritto al Truce

La Redazione 24

,

giovedì 20 Febbraio 2020.

I naufraghi salvati in mare devono essere condotti in un porto sicuro “perché l’obbligo di prestare soccorso non si esaurisce nell’atto di sottrarre i naufraghi al pericolo di perdersi in mare ma comporta l’obbligo accessorio e conseguente di sbarcarli in un luogo sicuro”. E’ per questa ragione che

