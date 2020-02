Inter, provaci: la scalata in Europa League porta soldi e prestigio

Inter, provaci: la scalata in Europa League porta soldi e prestigio Tanti spunti per centrare l'obiettivo: 14 milioni al vincitore, Conte senza titolo internazionale. E il Ludogorets diventa una chance per trovare un abito giusto a Eriksen

giovedì 20 Febbraio 2020.

Tanti spunti per centrare l’obiettivo: 14 milioni al vincitore, Conte senza titolo internazionale. E il Ludogorets diventa una chance per trovare un abito giusto a Eriksen



