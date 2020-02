Tragedia sfiorata: Scuolabus fuori strada con studenti a bordo, ferito l’autista

Uno scuolabus con a bordo quattro studenti, di età compresa tra i 12 e i 14 anni, per cause in corso di accertamento, è finito fuori strada a Orsomarso, in provincia di Cosenza

Orsomarso (CS),

giovedì 20 Febbraio 2020.

Nessuno dei quattro studenti che erano sul mezzo ha riportato ferite gravi ma solo qualche lieve contusione. L’unico ad avere la peggio è stato l’autista che è rimasto ferito, anche lui in modo non grave, ma è stato portato nell’ospedale di Cetraro. Il mezzo, da quanto si è appreso, è uscito fuori strada finendo la sua corsa in un’area piena di rovi.

   Allertati dai passanti sono giunti sul luogo dell’incidente i sanitari del servizio 118 e i carabinieri della Compagnia di Scalea che hanno avviato gli accertamenti per stabilire la dinamica dell’accaduto. (ansa)







