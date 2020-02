Venerdì 21 febbraio, la Carnival Parade dà il via alla Carnival Race 2020

Venerdì 21 febbraio, maschere colorate e costumi di Carnevale invaderanno il centro cittadino

La Redazione

Crotone,

giovedì 20 Febbraio 2020.

Le vele sono spiegate, gli atleti sono già in città : la capitale della vela giovanile è ormai pronta per la BPER Crotone International Carnival Race 2020. A dare il via alla quinta edizione dell’evento sportivo, venerdì 21 febbraio, dalle ore 17.30, sarà la Carnival Parade, organizzata dal Club Velico Crotone in collaborazione con l’associazione “Via Roma in festa”, che partirà da Piazza Pitagora sino a far sosta in Via Roma, invadendo il centro cittadino con maschere colorate e costumi di Carnevale, tra giochi e sorprendenti spettacoli d’animazione. Il circolo velico crotonese invita tutta la cittadinanza a indossare una maschera e unirsi alla sfilata, all’insegna del divertimento e del rispetto per l’ambiente.







