La Redazione24

,

venerdì 21 Febbraio 2020.

Calcio e podismo, il contagiato di Codogno è un super sportivo: allerta per compagni e avversari

In quarantena la ventina di giocatori della Picchio di Somaglia, la sua squadra di calcio amatori Csi. Paura anche a Santa Margherita Ligure, dove il 2 febbraio ha corso una mezza maratona: con la sua squadra podistica era in gara anche la settimana successiva a Sant’Angelo Lodigiano



