Contro una cattiva legge sulle intercettazioni

Il governo ha incassato la fiducia del Senato sul decreto intercettazioni, con 156 voti a favore e 118 contrari (il leader di Italia viva, Matteo Renzi, non ha partecipato al voto). Il decreto, che ora dovrà ottenere il via libera della Camera, modifica (o, per meglio dire, annacqua) la riforma Orla continua a leggere su […]

La Redazione 24

venerdì 21 Febbraio 2020.

