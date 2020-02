Coronavirus, Figc: “Al momento niente rinvii nell’area colpita”

Coronavirus, Figc: “Al momento niente rinvii nell’area colpita” La Federazione è in costante contatto con il Ministero della Salute ma non ci sarebbero elementi per non giocare. Prudente anche Ghirelli, numero 1 della Lega Pro: “Monitoriamo la situazione in vista delle gare del weekend”. Ma la delegazione Figc di Cremona ha già deciso di posticipare […]

La Redazione24

,

venerdì 21 Febbraio 2020.

La Federazione è in costante contatto con il Ministero della Salute ma non ci sarebbero elementi per non giocare. Prudente anche Ghirelli, numero 1 della Lega Pro: “Monitoriamo la situazione in vista delle gare del weekend”. Ma la delegazione Figc di Cremona ha già deciso di posticipare due gare di Seconda categoria



