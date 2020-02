La variabile politica nel risiko bancario

Milano. Da inizio 2020 il Monte dei Paschi di Siena ha guadagnato in Borsa quasi il 50 per cento. L’appeal speculativo conquistato in prospettiva del ritorno sul mercato sta spingendo il titolo della banca controllata dal Mef, soprattutto ora che l’offerta pubblica di scambio di Intesa Sanpaolo su U continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

venerdì 21 Febbraio 2020.

Milano. Da inizio 2020 il Monte dei Paschi di Siena ha guadagnato in Borsa quasi il 50 per cento. L’appeal speculativo conquistato in prospettiva del ritorno sul mercato sta spingendo il titolo della banca controllata dal Mef, soprattutto ora che l’offerta pubblica di scambio di Intesa Sanpaolo su U

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>







© RIPRODUZIONE RISERVATA