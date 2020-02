Milan, lâ€™anomalia del fondo-azionista e i 345 milioni spesi a vuoto

Milan, l’anomalia del fondo-azionista e i 345 milioni spesi a vuoto

La Redazione24

,

venerdì 21 Febbraio 2020.

Milan, l’anomalia del fondo-azionista e i 345 milioni spesi a vuoto

Elliott garantisce la continuità ma non basta: fatturato stagnante e fuori dalla top 20 europea, operazioni sbagliate sul mercato con saldo negativo di 125 milioni in due anni. E l’ambizione di vendere per una grossa plusvalenza si scontra con l’attuale valore del club



