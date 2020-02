Non Abusiamo del Mare: seconda e terza tappa a Cirò Marina

L’idea nasce in Arpacal dalla collaborazione tra il Centro Regionale Strategia Marina ed il Centro Regionale Sistemi di Gestione Integrata Qualità e Ambiente dell’Arpacal

La Redazione

Cirò Marina,

venerdì 21 Febbraio 2020.

Dopo

il primo appuntamento di lancio di Cirò lunedì scorso, prosegue il tour

di “Non Abusiamo del Mare“, progetto di educazione ambientale

dell’Arpacal ammesso al finanziamento nell’ambito dell’avviso pubblico

“Educazione Ambientale” che ha selezionato i 16 progetti vincitori a

valere su risorse POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020, Piano di Azione 6 –

Azione 6.5.A1 – SUB-Azione 4″.

Lunedì

24 e mercoledì 26 febbraio prossimi, a partire dalle ore 9:30,

nell’Istituto di istruzione superiore “G. Gangale” di Cirò Marina si

terranno la seconda e terza tappa degli eventi lancio del progetto,

realizzato da Arpacal con la Capitaneria di Porto di Crotone e con

l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI) – sezione di Crotone.

L’idea nasce in Arpacal dalla collaborazione tra il Centro Regionale Strategia Marina, diretto dal dr. Emilio Cellini, ed il Centro Regionale Sistemi di Gestione Integrata Qualità e Ambiente dell’Arpacal, diretto dalla dr.ssa Sonia Serra; si svilupperà , come detto, nell’area del Cirotano e nella Valle del Neto e vede coinvolto anche il personale Arpacal del Dipartimento provinciale di Crotone, diretto dal dr. Rosario Aloisio.

Il

progetto mira alla sensibilizzazione degli studenti, e delle aziende

vitivinicole della Valle del Neto e dell’area del Cirò (KR), e in

generale dell’opinione pubblica, sui principi del consumo responsabile

come leva per il cambiamento della cultura ambientale. Consumo

responsabile, acquisiti verdi e certificazioni ambientali che possono

contribuire a ridurre l’inquinamento da plastiche negli ecosistemi

terresti e marini.







© RIPRODUZIONE RISERVATA