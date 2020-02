Allarme Coronavirus: primo morto in Italia, c’Ã¨ un terzo caso in Veneto. Quarantena obbligatoria e paesi isolati

Allarme Coronavirus: primo morto in Italia, c’è un terzo caso in Veneto. Quarantena obbligatoria e paesi isolati

La Redazione24

sabato 22 Febbraio 2020.

Deceduto un 78enne del Padovano. Un 38enne di Codogno, nel Lodigiano, è in gravi condizioni. L’uomo non è stato in Cina. Sono undici i comuni isolati. Il premier Conte: “Abbiamo preso tutte le misure e siamo disponibili a valutarne ulteriori, se necessarie”



