Il coronavirus visto da Codogno

Da quando oggi in edicola alle 5,30 del mattino per comprare il Foglio la signora mi fa: "Hai sentito?". "No!". "Il coronavirus è qui nel nostro ospedale". Sono diventato serio. La signora non scherzava, per una coincidenza il primo caso si è proprio verificato nella mia cittadina. Codogno, 16 mila

sabato 22 Febbraio 2020.

Da quando oggi in edicola alle 5,30 del mattino per comprare il Foglio la signora mi fa: “Hai sentito?”. “No!”. “Il coronavirus è qui nel nostro ospedale”. Sono diventato serio. La signora non scherzava, per una coincidenza il primo caso si è proprio verificato nella mia cittadina. Codogno, 16 mila

