ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ – CONCORSO (scad. 22 marzo 2020)

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio per laureati della durata di un anno, da usufruirsi presso il Centro nazionale per il controllo e la valutazione dei farmaci. (20E02310)

La Redazione24

sabato 22 Febbraio 2020.

(20E02310)

