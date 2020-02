Calendario intasato, Serie A a porte chiuse? E l’Inter per l’Europa valuta anche il campo neutro

Calendario intasato, Serie A a porte chiuse? E l’Inter per l’Europa valuta anche il campo neutro Difficile trovare date utili per il recupero delle gare rinviate per il coronavirus: si pensa a sfide senza pubblico per gli incontri nelle zone a rischio. Nerazzurri in difficoltà per la gara con il Ludogorets, posticipare è impossibile continua […]

La Redazione24

,

domenica 23 Febbraio 2020.

Calendario intasato, Serie A a porte chiuse? E l’Inter per l’Europa valuta anche il campo neutro

Difficile trovare date utili per il recupero delle gare rinviate per il coronavirus: si pensa a sfide senza pubblico per gli incontri nelle zone a rischio. Nerazzurri in difficoltà per la gara con il Ludogorets, posticipare è impossibile



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>







© RIPRODUZIONE RISERVATA