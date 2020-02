Coronavirus, lo sport in ginocchio: rinviate tre gare di A, a rischio la sfida europea dell’Inter

Posticipate Inter-Samp, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari, il governo ha fermato lo sport in Lombardia e Veneto. Difficile immaginare le date dei recuperi. Ma l’allarme potrebbe non esaurirsi in breve tempo



