Fine settima di Carnevale all’insegna dello Sport per i piccoli di Melissa

Da ieri sabato fino a lunedi 24 febbraio, il calcio per piccoli è tornato protagonista a Melissa

Torre Melissa,

domenica 23 Febbraio 2020.

La società ASD – Torre Melissa che ormai da diversi mesi lavora per dare il giusto ruolo allo sport “ Calcio “ in questo caso , ha deciso di organizzare per questo weekend carnevalesco un torneo di calcio per ragazzi che vedrà la presenza di 5 squadre che si sfideranno per aggiudicarsi il primo posto del torneo “Città di Melissa”.

Le gare si terranno al campo Don Peppino Nigro di Torre Melissa , i partecipanti saranno Torre Melissa , Stella del Mare ( Cirò Marina ) , Real Kroton ( Crotone ) , ELISR Mirto e Sport Lignano.

Come si può vedere parteciperanno squadre che vengono anche da fuori provincia , ma la sorpresa è la presenza della Ass. Lignano Sport . Si, sono ragazzi che vengono da Lignano Sabbiadoro la famosissima località balneare del Friuli-Venezia Giulia. Saranno accompagnati dai genitori, dal mister Raimondo Porcelli e dal Vice Sindaco Alessandro Marosa. Il merito di far trascorrere nella bella località Calabrese questo fine settimana di sport è tutto del mister Raimondo Porcelli. Crotonese doc e melissese d’adozione fino a qualche anno fa , prima di trasferirsi a Lignano Sabbiadoro per motivi di lavoro. L’amicizia con tanti melissesi e l’amore per la sua terra lo ha spinto a partecipare con la sua squadra al torneo. Quale miglior occasione per far conoscere anche all’ Amministrazione Comunale di Lignano la bella realtà calabrese. Per questo motivo l’Amministrazione Comunale di Melissa guidata dal Sindaco Falbo a subito accolto con favore questa visita e in occasione della 3 giorni è stato organizzato per Sabato 23 alle ore 19:30 presso un Hotel di Torre Melissa un momento di confronto tra la delegazione di Lignano Sabbiadoro guidata dal Vice Sindaco Alessandro Marosa e il Sindaco Raffaele Falbo che nei giorni scorsi a già conosciuto alcuni dirigenti della Lignano Sport e importanti operatori del settore alberghiero e turistico del Comune Friulano.

Dichiarazione del Sindaco Falbo : “ Una straordinaria occasione per far conoscere ancora meglio il nostro territorio e promuoverlo. Approfittiamo di una occasione che sicuramente farà crescere i nostri ragazzi. Lo sport , il calcio continua a dimostrare la sua forza , e noi proveremo a dimostrare che venire in Calabria , scegliere Melissa e conoscere il nostro territorio è qualcosa di bello.

Grazie e bravi a chi ha organizzato l’iniziativa. Grazie a tutti quelli che parteciperanno. In fine , un grazie all’ FC Crotone e la capitano degli squali Alex Cordaz per aver regalato la sua maglia firmata dai suoi compagni di squadra e che domenica sarà riffata.







