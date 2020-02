Gli alunni del corso CAT dell’Istituto “Gangale” di Cirò Marina dalla scuola al cantiere

Uscita didattica, prevista nel quadro della programmazione curriculare

Giuseppe Benevento

Cirò Marina,

domenica 23 Febbraio 2020.

Nella giornata del 22 febbraio, gli alunni delle classi 3° e 5° A dell’Istituto “Giuseppe Gangale” indirizzo C.A.T. (Costruzioni, Ambiente e Territorio), guidato dalla dirigente scolastica Serafina Rita Anania e accompagnati dai docenti, prof. Vincenzo Lucente e Salvatore Garista, si sono recati, per un uscita didattica, in un cantiere edile che, all’interno erano in corso i lavori di costruzione.

L’uscita didattica, prevista nel quadro della programmazione curriculare, è servita ai ragazzi, prossimi maturandi, per mettere in atto le conoscenze acquisite durante le lezioni e constatare la pratica professionale.

La visita in cantiere ha riguardato, nozioni di costruzione e di gestione del cantieri nei luoghi di lavoro.

Si è trattato per noi di una esperienza di approfondimento per il nostro percorso di studio, -afferma un alunno- nella quale abbiamo toccato con mano, tutti i possibili rischi presenti sui luoghi lavorativi e le dovute misure di protezione da adottare in cantiere. Abbiamo inoltre, studiato i materiali tra cui ferro e calcestruzzo armato, analizzando la struttura in costruzione nel campo strutturale, studiando dunque pilastri solai travi e scale.

-conclude- Noi alunni tutti, ringraziamo la dirigente scolastica e i docenti che ci hanno concesso questa opportunità, creando un interfaccia tra ambiente scolastico e lavorativo.







