Surreale Virginia

Roma. Nell’avveniristica (e inaspettatamente pulita) stazione della metro C Malatesta va in scena la pittoresca “sagra del bigliettone”. I fortunati che hanno introdotto nelle ormai famigerate macchinette mangia-plastica della metro di Roma la milionesima e la duo-milionesima bottiglietta di pet so continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

domenica 23 Febbraio 2020.

Roma. Nell’avveniristica (e inaspettatamente pulita) stazione della metro C Malatesta va in scena la pittoresca “sagra del bigliettone”. I fortunati che hanno introdotto nelle ormai famigerate macchinette mangia-plastica della metro di Roma la milionesima e la duo-milionesima bottiglietta di pet so

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>







© RIPRODUZIONE RISERVATA