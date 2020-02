Calcio a porte chiuse. Ma sui tempi ci sono ancora dubbi: decreto o no?

La Redazione24

,

lunedì 24 Febbraio 2020.

Calcio a porte chiuse. Ma sui tempi ci sono ancora dubbi: decreto o no?

Per lo sport si era pensato a un decreto specifico, ma ora sembra possa bastare la disposizione del Ministero della Salute che prevede la sospensione di tutti gli eventi aperti al pubblico. Ancora incertezze su Juve-Inter. Bisogna decidere in fretta e intanto il Friuli rinvia Udinese-Fiorentina



