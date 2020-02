Caos Inter-Samp, Atalanta il 18, le ipotesi per Toro-Parma: ecco quando si recuperano le partite

lunedì 24 Febbraio 2020.

Caos Inter-Samp, Atalanta il 18, le ipotesi per Toro-Parma: ecco quando si recuperano le partite

L’unica data possibile per i nerazzurri è il 20 maggio, ma Marotta ha una proposta alternativa. Verona-Cagliari in campo l’11, due finestre per il Torino



