Chiuso aperto o x. La telefonata di Conte e il passo indietro della regione Marche sul coronavirus

Il presidente delle Marche Luca Ceriscioli ha deciso di “blindare” la regione per contenere al massimo i rischi di contagio da coronavirus e lo sta annunciando in conferenza stampa: “Blocco delle attività per quanto riguarda manifestazioni pubbliche, dove aumenta rischio di contagio, e chiusura dell continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

lunedì 24 Febbraio 2020.

continua a leggere su "IL FOGLIO" >>







