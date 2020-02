Coronavirus, sette vittime in Italia, oltre 220 casi. Il Nord si ferma, treni in tilt

lunedì 24 Febbraio 2020.

Coronavirus, sette vittime in Italia, oltre 220 casi. Il Nord si ferma, treni in tilt

La settima vittima è una donna di 62 anni residente a Castiglione d’Adda, morta nel pomeriggio all’ospedale di Como. Altri nove casi in Emilia tra cui i primi due a Parma. L’Italia è ora il terzo Paese al mondo per contagi. La Basilicata dispone la quarantena per chi rientra dalle zone rosse. Contraccolpo a Piazza Affari, schizza anche lo Spread



