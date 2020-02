Coronavirus. Truffa ad anziani da “falsi addetti” della Croce Rossa e dell’Asp, la Questura: non aprite a nessuno

Crotone,

lunedì 24 Febbraio 2020.

Si è appreso che nelle regioni interessate dall’emergenza da COVID-19 (c.d. Coronavirus) si starebbero verificando, infatti, episodi criminali consistenti in truffe a persone vulnerabili.

Il modus operandi dei malfattori sarebbe il seguente: falsi addetti della Croce Rossa Italiana, dell’Azienda Sanitaria Locale, o di altri Enti, dopo aver contattato telefonicamente le potenziali vittime, proponendo di effettuare dei tamponi faringei per la verifica della presenza del virus, si recano personalmente presso le abitazioni dei malcapitati.

A questo punto, i truffatori con il pretesto di effettuare controlli e verifiche tramite accertamenti pseudo sanitari derubano le vittime.

Non potendosi escludere che simili fenomeni si registrino anche in questa Provincia, si legge nel comunicato diffuso dalla Questura di Crotone – in special modo nei comuni più isolati, il Questore di Crotone invita a prestare la massima attenzione a questa nuova tipologia di truffa, a non aprire la porta di casa a sconosciuti ed a contattare immediatamente le Forze dell’Ordine chiamando i numeri d’emergenza 113 e 112 in caso di situazioni sospette.







