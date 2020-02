Crotone: Al via il progetto “I giovani e il web per un uso consapevole di internet”

Si è tenuto nella mattina di giovedì 20 febbraio presso il liceo “G.V. Gravina” di Crotone, il primo incontro

Crotone,

lunedì 24 Febbraio 2020.

Primo incontro organizzato nell’ambito del progetto “I giovani e il web per un uso consapevole di internet”, iniziativa realizzata dall’associazione culturale Focus On e dal periodico Icted magazine con la collaborazione dell’associazione Al servizio del cittadino e del Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Crotone.

Il progetto intende informare gli

studenti dei potenziali rischi connessi al web, formare i ragazzi ad un uso

corretto della “rete” ed orientare alla scoperta delle potenzialità e dei

vantaggi che ne scaturiscono.

“Internet strumento di crescita al

servizio della comunità ” è stato il tema dell’incontro introdotto dal Dott.

Paolo Guerriera, responsabile d’area del CSV di Crotone, che ha sottolineato

l’importanza di approcciarsi alle nuove tecnologie facendo riferimento ai

valori alla base della cultura del volontariato. Il Cav. Vincenzo Costa,

presidente dell’associazione Al Servizio del Cittadino, ha evidenziato

l’utilità di approfondire la conoscenza di internet in modo da poter essere

protagonisti attivi e consapevoli dello sviluppo sociale e culturale che stiamo

vivendo mentre il prof. Luigi Macrì, presidente dell’associazione culturale

Focus On e direttore responsabile del periodico ICTED Magazine, ha sviluppato

l’argomento oggetto dell’incontro suddividendolo in due fasi. Nella prima parte

sono state rappresentate le principali problematiche connesse ad un uso non

corretto di internet, con particolare riferimento alle dipendenze; nella

seconda parte sono state presentate alcune esperienze esemplificative di come

un corretto utilizzo di internet e delle tecnologie dell’informazione possa

produrre un reale cambiamento sociale e produrre un impatto significativo sulla

vita di tutti i cittadini.

GiĂ programmati i prossimi incontri che

affronteranno i temi “dipendenze da internet: prevenzione e rischi” e “net

reputation, cyberbullismo e stalking in rete” che, oltre agli studenti del

liceo G.V. Gravina interesseranno anche gli studenti dell’I.C. Alcmeone di

Crotone.

Si ringraziano, infine, i due istituti scolastici per la sensibilitĂ dimostrata rispetto ad un tema di strettissima attualitĂ e particolare delicatezza quale quello del rapporto tra giovani ed internet.







