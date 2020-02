Crotone Calcio: Giovanili, tutti i risultati del sabato

La Redazione

Crotone,

lunedì 24 Febbraio 2020.

Primavera 2, 7a giornata di ritorno

CROTONE-PISA 1-1

CROTONE: D’Alterio, Panza, Nicotera (34’st Amerise), Yakubiv, Simone, Mariani, Rodio, Carbone, Tripoli (38’st Trotta), Sapone, Evan’s. A disp.: Sorrentino, Miruku, Lerose, Cataldi, Tricoli, Basile, Bastianelli, Mignogna, Marcello. All.: Moschella

PISA: Balli, Rossi (36’st Cenni), G.Pagliai, Soldani, Galligani, Masetti, Carelli (12’st Seriani), Di Benedetto, Panattoni, Buffa, Montanino (12’st Pastacaldi). A disp.: Silvestri, N.Pagliai, Iovino, Penco. All.: Baiano

ARBITRO:Â Nicolini di Brescia

MARCATORI: 4’st Tripoli (C), 44’st Buffa (P)

AMMONITI:Â Simone (C), Trotta (C), Rossi (P), G.Pagliai (P)

ESPULSI: Evan’s (C) al 15’st

Under 16, 6a giornata di ritorno

CROTONE-ASCOLI 2-2

CROTONE: Lucano, Moschella (14’st Macrì), De Fazio (20’st Sorbara), Palermo, Filosa, Spezzano, Lagani (14’st De Paola), Rossi, Cantisani (40’st Iaquinta), Chiarella, Giancotti (14’st Zimbalatti). A disp.: Bianchi, Pace, Lavigna, Mollo. All. Lomonaco

ASCOLI: Scartozzi, Spadoni, Cisternino, Moliterni, Clemente, Castorina, Nicolai, Stragapede (35’st Acciarri), Rizzi, Altamura (25’st S.Manari), M.Manari (25’st Governatori). A disp.: Rinaldini, Cappelletti, Pasqualicchio, Marcucci, Di Matteo.

ARBITRO:Â Robilotta di Sala Consilina

MARCATORI: 12’pt e 4’st M.Manari (A), 20’st Chiarella (C), 35’st Cantisani (C)

AMMONITI:Â Filosa (C), Manari (A)

Under 15, 6a giornata di ritorno

CROTONE-ASCOLI 2-1

CROTONE: Piccolo, Lupinacci, Formisano, Carbone, Russo, D’Aprile, Scandale, Polimeni, Valente (24’st Procopio), Greco (12’st Battimelli), Scarcelli (34’st Le Pera). All. Laratta

ASCOLI: Raffaelli, Regnicoli, Ripani, Zoboletti, Viti, Troiani (26’st Paglialunga), Ribaudo, Ciccanti (10’st Ruffino), Flaiani (22’st Fratini), Carano, Menna (10’st Cavallin). All. Tomassetti

ARBITRO:Â Cipolla di Cosenza

MARCATORI: 1’st Greco (C), 26’st Battimelli (C), 11’st Zoboletti (A)

AMMONITI: Lupinacci (C), D’Aprile (C)

Under 17 femminile, 6a giornata di ritorno

SALERNITANA-CROTONE 0-0

SALERNITANA: Fusco, D’Angelo, Mancino, Pepe, Alfano, Cicchetti, Ferentino, Tripicchio, Romano, Urti (32’st Cappuccio), Tulimieri (14’st Romano). A disp.: Giliberti, Apadula, Graziano. All.

CROTONE: Scerra, Gia.Vrenna (37’pt Coppola), Vitale, Vetere, Manica (14’st Facente), Lamotta, Colurcio, Vona, Forciniti, Gio.Vrenna, Papaleo. A disp.: Esposito. All. De Miglio

ARBITRO:Â Marasco di Salerno







