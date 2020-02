Inter-Ludogorets si gioca a porte chiuse a San Siro: manca solo lâ€™ufficialitÃ 

Inter-Ludogorets si gioca a porte chiuse a San Siro: manca solo l’ufficialitÃ

Inter-Ludogorets si gioca a porte chiuse a San Siro: manca solo l’ufficialità Squadre in campo giovedì come da programma. Manca l’ok di comune e regione, ma anche l’Uefa spinge per questa soluzione continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 24 Febbraio 2020.

Inter-Ludogorets si gioca a porte chiuse a San Siro: manca solo l’ufficialità

Squadre in campo giovedì come da programma. Manca l’ok di comune e regione, ma anche l’Uefa spinge per questa soluzione



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>







© RIPRODUZIONE RISERVATA